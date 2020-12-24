Депутат Вяткин заявил, что новость о его хамстве является подделкой

https://static.news.ru/photo/14ab56ba-45e3-11eb-9568-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Вяткин Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин заявил, что не хамил журналистке «Настоящего времени» (телеканал признан иностранным агентом). Новость о грубом разговоре с представительницей СМИ парламентарий назвал подделкой.

Ранее сотрудники «Настоящего времени» обнародовал аудиозапись, на которой слышно, как кто-то, голосом похожий на Вяткина, «посылает» журналистку в грубой форме. Позднее сам депутат выступил с комментариями по поводу опубликованного материала, сообщает телеканал «360».

Он рассказал, что после появления в эфире аудиозаписи ему позвонила сотрудница «Настоящего времени» и пообещала дать опровержение. Судиться со СМИ народный избранник не собирается, передаёт издание «Подъём».

Это не мой голос, здесь явная подделка. Понятно, что причина — те законопроекты, которые мы вносили, — заметил Вяткин.

Депутат с сожалением указал на применение грязных методов и пояснил, что ситуация не попадёт под внесенный им в Госдуму закон о клевете, поскольку документ в силу ещё не вступил.

Как ранее передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли закон о наказании до двух лет тюрьмы за клевету в Интернете. По закону клеветой считается распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию.

Если человека оклеветали в публичном выступлении, в средствах массовой информации либо с использованием сети Интернет, тогда нарушившему грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период одного года.

Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Изменения будут внесены в статью 128.1 УК РФ (клевета).