Депутат Вяткин заявил, что новость о его хамстве является подделкой

Депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин заявил, что не хамил журналистке «Настоящего времени» (телеканал признан иностранным агентом). Новость о грубом разговоре с представительницей СМИ парламентарий назвал подделкой.
Ранее сотрудники «Настоящего времени» обнародовал аудиозапись, на которой слышно, как кто-то, голосом похожий на Вяткина, «посылает» журналистку в грубой форме. Позднее сам депутат выступил с комментариями по поводу опубликованного материала,
Он рассказал, что после появления в эфире аудиозаписи ему позвонила сотрудница «Настоящего времени» и пообещала дать опровержение. Судиться со СМИ народный избранник не собирается,
Это не мой голос, здесь явная подделка. Понятно, что причина — те законопроекты, которые мы вносили, — заметил Вяткин.
Депутат с сожалением указал на применение грязных методов и пояснил, что ситуация не попадёт под внесенный им в Госдуму закон о клевете, поскольку документ в силу ещё не вступил.
Как ранее передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли закон о наказании до двух лет тюрьмы за клевету в Интернете. По закону клеветой считается распространение заведомо ложных сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают его репутацию.
Если человека оклеветали в публичном выступлении, в средствах массовой информации либо с использованием сети Интернет, тогда нарушившему грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период одного года.
Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Изменения будут внесены в статью 128.1 УК РФ (клевета).