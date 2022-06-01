Депутат Госдумы Шолохов назвал обязательные для детей книги Депутат Шолохов включил иностранцев Майна Рида и Фенимора Купера в обязательный список детской литературы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что каждую книгу лучше читать в определённом возрасте. Он отметил, что, например, с «Серой Шейкой» Дмитрия Мамина-Сибиряка лучше познакомиться в младших классах, иначе потом у ребёнка может и не быть «такого трогательного детского отношения к поучительной сказке». Кроме того, собеседник перечислил обязательных для ознакомления авторов.

В средних классах ребёнок должен читать и приключенческие книги — [англичанина] Майна Рида, [американца] Фенимора Купера. Я сознательно называю зарубежных литераторов, чтобы это не выглядело культурой отмены чужой литературы. До старших классов он должен прочитать «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Конечно, ему нужно читать о Великой Отечественной войне. Тут я не могу не назвать своего деда [Михаила Шолохова] в первую очередь. «Молодую гвардию» Александра Фадеева. В этом возрасте воображение работает очень хорошо, мы ставим себя на место героев, чувство сопереживания должно быть обязательно, — подчеркнул Шолохов.

Парламентарий добавил, что интерес к литературе в школьном возрасте закладывает и «большая классическая литература» от «Войны и мира» Льва Толстого до «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Депутат отметил, что к подобным эпопеям человеку стоит возвращаться несколько раз в жизни, чтобы «с высоты опыта, представлений о жизни оценить происходящее с героями».

Сейчас мы начали говорить о недостатках Болонской системы, о неправильности чисто ознакомительного подхода, поверхностных знаний. Своевременное для определённого возраста и необходимое чтение закладывает ощущение родного языка и любовь к нему. И тогда человек обязательно придёт к Лескову, Куприну, Толстову и Шолохову. Это будет его сознательный выбор. [Список] у каждого свой. Человек найдёт сам своё близкое, родное, — подытожил Шолохов.

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