https://static.news.ru/photo/c7d938f4-240d-11ea-89dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства и депутат горсобрания Пётр Мишин подозревается в растрате и подлоге. По данным следствия, он купил турпутёвку в Словению на деньги со счёта своего учебного учреждения.

Мужчина распорядился перевести 340 тысяч рублей с баланса организации на счёт профсоюза. Он пообещал использовать деньги на организацию физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, сообщается на сайте СУ СК Чувашии.

Кроме того, он заключил десять договоров на ремонт здания техникума на сумму 1,3 млн рублей. Однако подрядчик ничего не сделал, а руководитель потребовал от сотрудников образовательного учреждения самостоятельно заниматься ремонтом.

Так, работниками и студентами техникума в период с лета 2018 года по сентябрь 2019 года было выполнено более 30 видов строительных и монтажных работ по ремонту одного из зданий техникума, — отмечается в сообщении следователей.

В настоящий момент политик арестован.

Ранее NEWS.ru писал, что московский суд заочно арестовал экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана по обвинению в мошенничестве. Мужчина объявлен в международный розыск. Помимо мошенничества, Каплана также обвиняют в участии в преступном сообществе и в эпизодах хищения.