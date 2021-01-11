Депутат: Роскомнадзор вправе наказывать за блокировку аккаунтов политиков

https://static.news.ru/photo/94874d06-53fa-11eb-b3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор имеет право применять санкции в отношении социальных сетей за блокировку аккаунтов российских политиков. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин, являющийся одним из авторов закона о праве Роскомнадзора ограничивать доступ к интернет-ресурсам, допускающим дискриминацию в отношении российских СМИ.

Горелкин отметил, что закон предусматривает наказания за незаконную блокировку в соцсетях аккаунтов СМИ. Кроме того, в документе содержится норма о запрете ограничивать доступ пользователей к значимой информации на основании национальной принадлежности, языка, происхождения, а также имущественного и должностного положения, профессии, религии, места жительства и работы.

Аккаунты политиков относятся именно к этому пункту. Если их заблокируют, потому что они из России и занимают определённые должности, это может грозить санкциями для забанившей их соцсети, — цитирует депутата ТАСС.

Вместе с тем, по словам Горелкина, подобные санкции являются крайними мерами. Он утверждает, что никто не будет их применять сразу.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря. Под его действие подпадают крупнейшие ресурсы, в том числе YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор получает право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам, которые нарушают закон.

Ранее Twitter бессрочно заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump, так как руководство сервиса посчитало, что новые посты президента могут спровоцировать «волну насилия». Затем соцсеть приостановила доступ к аккаунту предвыборного штаба президента после того, как в нём появилась фотография логотипа сервиса на фоне серпа и молота.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп буквально пришёл в ярость, когда узнал о блокировке его аккаунта в Twitter на постоянной основе. Он сразу же начал искать варианты разрешения данной проблемы.