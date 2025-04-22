Депутат объяснил, зачем ввели новые правила поступления в вуз из колледжа Депутат Мажуга: закон нужен, чтоб пекарей не брали в медуниверситет без экзамена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас 42% выпускников колледжей поступают в вузы на не соответствующую их профилю специальность, поэтому был принят закон, разрешающий им поступать без ЕГЭ только на схожие направления, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, эта мера принята, чтобы пекарей не брали в медицинский университет без экзаменов.

Сегодня 42% выпускников колледжей идут в вузы по разным направлениям, не всегда соответствующим их профилю. У нас разные примеры есть — как механики и пекари идут в медицинский университет. Мы понимаем, что у них нет хорошей базы, — сообщил Мажуга.

По его словам, каждому направлению среднего профобразования соответствует определенная специальность в вузе. Так, автомеханик может поступить на любое инженерное направление, пекари, кондитеры, повара — на технологию пищевых производств, электротехники — на информационные технологии, объяснил Мажуга.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускникам колледжей и техникумов разрешено поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Ранее прием всех абитуриентов со средним профессиональным образованием (СПО) проводился на основе вступительных испытаний, которые определял сам вуз.