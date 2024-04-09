Депутат рассказала о ГОСТе для нянь Депутат Буцкая: няня должна иметь педагогическое образование

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Чтобы подобрать ребенку няню по ГОСТу, нужно обращать внимание на педагогическое образование или законченные курсы, рассказала в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, в межгосударственном стандарте, который приняли в России, прописаны все тонкости работы няни.

В ГОСТе очень подробно описано, кто может работать няней, какое для этого необходимо образование, с какими справками, на каких условиях. Важно, чтобы няня была устроена официально, чтобы с ней был заключен договор. Если вы хотите качественных услуг для своего ребенка, нужно ознакомиться с ГОСТом, — отметила депутат.

Няня должна иметь либо педагогическое образование, либо оконченные обучающие курсы, добавила Буцкая. Появится специальный реестр, в котором будут отображаться обладатели таких сертификатов.

Ранее в Москве няня укусила четырехлетнего ребенка, чтобы отучить его от этой привычки. Родители мальчика увидели странный след на ручке малыша, после чего отвезли его в больницу. Там выяснилось, что травма является укусом.

До этого в Санкт-Петербурге раздетый и голодный ребенок оказался в подъезде из-за недосмотра напившейся няни. Отмечается, что до того, как мать пострадавшего узнала о случившемся, соседи успели обойти квартиры на этаже, а охрана ЖК вызвала правоохранителей.