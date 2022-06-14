Депутат рассказала, как пенсионерам получить дополнительные 50 тысяч рублей Депутат Бессараб рассказала, как пенсионерам получить дополнительные 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В некоторых российский регионах пенсионеры, прожившие в браке от 50 лет и более, имеют право получить дополнительную выплату в размере от 50 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, инициатива вступит в силу 14 июня, соответствующие решения принимают главы региональных администраций, передают «Народные Новости».

Это действительно региональная выплата, на которую с завистью смотрят все супружеские пары, так называемые золотые супружеские пары, которые прожили в паре большое количество лет и были бы рады получить такую же выплату, — отметила Бессараб.

Депутат считает положительной тенденцией тот факт, что власти России уделяют больше внимания поддержке семьи, брака, любви и верности. Она назвала подобные выплаты «приличными» и отметила, что премия увеличивается на 10 тысяч рублей за каждые 10 лет, прожитые в браке.

Что же касается «как получить». Если вдруг ни один из членов семьи не подавал ни разу документы на портал «Госуслуги», в региональные социальные центры, лучше тогда заблаговременно подать соответствующую заявку с просьбой предоставить такую выплату, — резюмировала Бессараб.

Ранее глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что некоторым категориям российских граждан полагается дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Её должны получать Герои России и СССР.