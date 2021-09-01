Депутат рассказал о серьёзной проблеме в российских школах

Депутат Государственной думы, а также заместитель председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал о серьёзной проблеме, с которой столкнулись многие российские школы после 1 сентября. Учебные заведения оказались не готовы к большому количеству учащихся. Для этого пришлось организовать три смены. Слова политика передаёт Lenta.ru.

К сожалению, в южных регионах проблема переполненности школ оказалась довольно серьёзной. Это наблюдается не только в Краснодарском крае, но и в Ставропольском, Чеченской Республике и других. Более того, в некоторых учебных заведениях учиться приходится сразу в три смены, — признался Зайцев.

Проблема с переполненностью школ учениками практически отсутствует в крупных мегаполисах страны, но процветает в южных регионах России. Зайцев добавил, что в Госдуме эту проблему признают и собираются с ней бороться при помощи программы по строительству школ, которая «была начата слишком поздно». Депутат добавил, что власти планируют достраивать и реконструировать школы: это, по его словам, также поможет школьникам чувствовать себя комфортнее и свободнее в учебных заведениях.

Ранее стало известно, что школьники начнут обучение в очном формате в 2021 году.