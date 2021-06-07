В Госдуме рассказали, как решить проблему электросамокатов

Проблему с превышением скорости электросамокатов не решить ограничениями, так как их сложно администрировать, заявил KP.RU депутат Госдумы Владимир Лысаков, который предложил норму о «нештрафуемом пороге» нарушения скорости автомобиля в 20 км/ч. По его словам, помочь могут специальные зоны для этого вида транспортных средств, возможно, обособленные даже от велосипедистов.
При этом он
Вспомните, не так давно автомобилисты не уступали пешеходам дорогу на обозначенных переходах, а сейчас перевоспитались, — напомнил он.
С другой стороны, введение ограничений будет малоэффективным. Так, измерять скорость электросамокатов радарами невозможно. Можно установить программные ограничения для прокатных и даже купленных в магазине транспортных средств, но есть организации, которые могут снять эти ограничения.
Ранее в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) предложили отнести самокаты к источникам повышенной опасности, оснастить их номерами и ограничить скорость передвижения в зависимости от возраста водителя. При этом практически половина россиян (49%) считает необходимым ввести на законодательном уровне ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.