В Госдуме рассказали, как решить проблему электросамокатов

https://static.news.ru/photo/545666dc-c7ad-11eb-8e45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблему с превышением скорости электросамокатов не решить ограничениями, так как их сложно администрировать, заявил KP.RU депутат Госдумы Владимир Лысаков, который предложил норму о «нештрафуемом пороге» нарушения скорости автомобиля в 20 км/ч. По его словам, помочь могут специальные зоны для этого вида транспортных средств, возможно, обособленные даже от велосипедистов.

При этом он уверен , что главную роль в решении проблемы сыграет повышение общей культуры людей. Социальная реклама ускорит этот процесс.

Вспомните, не так давно автомобилисты не уступали пешеходам дорогу на обозначенных переходах, а сейчас перевоспитались, — напомнил он.

С другой стороны, введение ограничений будет малоэффективным. Так, измерять скорость электросамокатов радарами невозможно. Можно установить программные ограничения для прокатных и даже купленных в магазине транспортных средств, но есть организации, которые могут снять эти ограничения.

Ранее в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) предложили отнести самокаты к источникам повышенной опасности, оснастить их номерами и ограничить скорость передвижения в зависимости от возраста водителя. При этом практически половина россиян (49%) считает необходимым ввести на законодательном уровне ограничения для вождения самокатов и электросамокатов.