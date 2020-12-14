Депутат рассказал, как побороть мат на YouTube

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Первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Сергей Боярский поделился мнением о том, как оградить детей и подростков от ненормативной лексики на видеохостингах.

По его словам, нижняя палата парламента пока не планирует принимать радикальные меры против использования мата в интернете. Однако, считает он, необходимо установить возрастной ценз на весь подобный контент.

Ненормативная лексика — это эпатаж, это привлечение внимания, но не мы с этого начинали. Это пришло к нам с Запада. Теперь ненормативная лексика встречается и в художественных фильмах, и в песнях популярных исполнителей, — заявил депутат.

Он отметил, что сами интернет-площадки должны осознавать, что лицам, не достигшим совершеннолетия, что в нашем случае 18 лет, лучше не смотреть видео с матом.

При этом Боярский заверил, что запрет ненормативной лексики на YouTube и других площадках по примеру телевидения и радио не обсуждается.

Как показывает практика, все запрещённое — это самое интересное. Быть уверенными в том, что подростки не смогут получить доступ к такого рода контенту, мы не можем, — подчеркнул он.

Депутат пояснил, что за радио и телевидением следит Роскомнадзор, который выписывает штрафы за мат. В свою очередь YouTube, добавил он, на видео с нецензурной лексикой и на сцены насилия накладывает возрастные ограничения, которые они проверяют через регистрацию пользователей, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Решение о штрафе вынес мировой суд, а Советский районный суд столицы Татарстана его утвердил.