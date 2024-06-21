Депутат рассказал, что станет при индексации пенсии с недополученной суммой Депутат Исаев: при индексации неполученные за восемь лет пенсии не пропадают

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Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает, заявил ТАСС депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых.

Пенсии такой категории граждан будут индексировать с максимально положенной суммы. С 2025 года пенсии им будут повышать дважды в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с первого апреля на уровень роста заработной платы, добавил парламентарий.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что процесс индексации пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Повышение выплат будет также происходить дважды в течение 12 месяцев. Их размер будет рассчитываться с учетом всех прошедших индексаций, уточнил Котяков. Речь идет о периоде с 2016 по 2024 год, констатировал он.

Кроме того, стало известно, что работающим пенсионерам могут не возместить выплаты за время приостановки индексации. Согласно законопроекту, внесенного депутатами, поправки коснутся закона «О страховых пенсиях». Нынешние нормы подразумевают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Поэтому им не положено возмещение за этот период, констатировали авторы инициативы.