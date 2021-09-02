Депутат раскритиковал повышение штрафа за драки

Увеличение суммы штрафа за драки до пяти тысяч рублей не сможет остановить от конфликта, поэтому необходимо внести в УК РФ статью о массовых драках. Об этом «360» рассказал член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Евгений Марченко.

Сумма штрафа не настолько велика, чтобы кого-то остановить. Тем более она не остановит мигрантов от массового конфликта, — отметил депутат.

К вопросу массовых драк лучше подходить другим путём. Наказание за подобное действие должно быть дифференцированным. Так, если произошла драка один на один и без серьёзных телесных повреждений, то её можно расценивать как мелкое хулиганство. А вот при массовых драках обязательна должна быть уголовная ответственность, даже если телесных повреждений нет, считает политик.

Вообще, штрафами никого нельзя спасти, тем более при драке мигрантов. Они продолжают драться, когда их высылают, потому что всегда настроены на это. Поэтому такое явление должно быть переведено в отдельный состав преступления, резюмировал Марченко.

Ранее стало известно, что до пяти тысяч рублей предлагают увеличить штраф для дебоширов, которые лезут в драку. Данную меру предлагают ужесточить, потому что в последнее время драк стало слишком много.