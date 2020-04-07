Депутат раскритиковал бизнес за нежелание поддерживать работников в кризис

https://static.news.ru/photo/ee626c22-7965-11ea-94ef-fa163e074e61_660.jpg Виктор Пинский Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Депутат Госдумы Виктор Пинский назвал изуверством намерение представителей бизнеса добиться от властей упрощения процедуры увольнения работников в период пандемии.

Людям и так сейчас сложно. Наоборот, сейчас нужно ужесточить меры, защищающие работников. Более пристально следить, чтобы под эту марку под предлогом эпидемии людей не оставляли без зарплаты, без работы, — цитирует парламентария PrimaMedia.

Пинский напомнил, что президент объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты. Поэтому бизнес должен «раскошелиться» и выплатить всё заработанное сотрудниками.

Попытку предпринимателей использовать кризис для ущемления прав работников депутат назвал циничной. По его словам, людей, которые создавали богатство страны, пытаются «выбросить за борт» вместо оказания им поддержки в сложный период.

Письмо о необходимости принятия мер по поддержке бизнеса написали в правительство четыре крупных объединения работодателей: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России». В нём они предложили сократить срок предупреждения работников о предстоящем увольнении и период выплаты средней зарплаты, если они не трудоустроились.

Ранее NEWS.ru писал, что примерно треть российских компаний заставили своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то что это запрещено законом.