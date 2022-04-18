Рашкин купил лося вместо убитого на незаконной охоте

Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин купил лося взамен животного, которого он застрелил на незаконной охоте. Однако его не могут принять, сообщила депутат нижней палаты парламента Ольга Алимова. Её видеообращение опубликовано на сайте партии.

Он приобрёл лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях, — подчеркнула Алимова.

Она назвала ситуацию вокруг Рашкина политической и добавила, что её возмущают проверки против коллеги, прослушивание телефона и слежку.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

В отношении Рашкина была введена мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ему запрещено покидать дом в период с 23:00 до 07:00, при необходимости выйти требуется письменное разрешение следователя. Также ему нельзя общаться с другими фигурантами дела, пользоваться средствами связи и интернетом.