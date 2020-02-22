https://static.news.ru/photo/bdcdf408-5572-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Российская телеведущая и депутат Государственной думы Оксана Пушкина заявила, что готова помочь девушкам, снявшимся в скандальном клипе немецкого музыканта Тилля Линдеманна. После выхода ролика задействованные в нём россиянки начали получать многочисленные угрозы.

Пушкина заметила, что к данной ситуации необходимо привлечь сотрудников правоохранительных органов. Она дала обещание отправить по факту угроз в адрес девушек депутатский запрос в МВД.

Угроза убийством — это преступление, которое, безусловно, должно быть расследовано, а виновные — наказаны по закону. Тем более что у правоохранительных органов сейчас есть для этого все необходимые технические возможности, — цитирует телеведущую «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, к мэру Новосибирска Анатолию Локтю обратился житель города Роман Котик. Он просит запретить выступление метал-проекта Lindemann, который создал вокалист Rammstein Тилль Линдеманн.

Мужчина считает, что выступление группы «пропагандирует разврат и насилие», а музыканты «распевают песни фривольного толка». Новосибирец отметил, что гастроли Lindemann якобы оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, поскольку пройдут в преддверии 75-летия Победы. Концерт в Новосибирске должен состояться в МВК «Новосибирск экспоцентр» 17 марта.