Депутат ГД РФ прокомментировал новый закон о трудовой занятости

Депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью «Парламентской Газете» прокомментировал новую версию закона «О занятости населения в РФ», проект которого будет рассмотрен в ближайшее время. По словам депутата, в новом законе будет расширено понятие «самозанятость», уточнены вопросы пенсии и больничных листов для такой категории работников. В новом документе также будет прописаны определения неконвенциональной и платформенной занятости.

Нужен новый трудовой закон. Мы обговариваем его со сторонами социального партнёрства — Министерством труда, профсоюзами и работодателями, — предполагаемую структуру и содержание этого закона <...> В ближайшее время мы планируем внести поправки в Трудовой кодекс, расширяющие перечень вопросов, которые будут регулироваться через коллективные договоры и соглашения. Мы должны наконец дать определение понятию «самозанятые». Также следует дать определение платформенной и неконвенциональной занятости, — сказал Исаев.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно создать условия для повышения зарплат, решить проблему стимулирования занятости в моногородах, а также сделать всё для подавления инфляции и защиты людей от роста цен. Как подчеркнул глава государства, в стране есть все ресурсы для долгосрочного роста экономики.

Путин также ранее сообщил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции — 8,22%. В частности, в 2022 году по фактической инфляции будут проиндексированы денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Президент отмечал, что уже к середине 2021 года экономика России восстановилась от последствий пандемии коронавируса. Теперь, по его словам, необходим качественный рост и трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей, фронтальное развитие инфраструктуры.