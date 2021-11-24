Депутат призвал СМИ не упоминать должности виновников ДТП

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что журналистам не следует при освещении ДТП с участием представителей власти обращать внимание на должность виновников. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru». По его мнению, такое «смещение акцента» некорректно.

Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определённых намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение, — сказал он.

Политик отметил, что негативный фон может нанести урон репутации как человека, так и организации. При этом после возбуждения уголовного дела человека может оправдать суд.

22 ноября парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на указание в СМИ и Интернете данных о национальности и вероисповедании причастных к совершению преступлений лиц. Как полагают авторы инициативы, такой запрет необходим для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

Проект раскритиковали в Госдуме, но глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не нашёл убедительных аргументов против инициативы.