Депутат призвал разрешить бухгалтерам использовать старые стандарты учёта

Необходимо разрешить бухгалтерам применять старые стандарты бухучёта, чтобы снять излишнюю нагрузку со специалистов финансовых служб и избежать роста налога на имущество, считает член Комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов. Он отметил, что к нему с соответствующей просьбой коллективно обратились более сотни бухгалтеров и директоров финансовых организаций, пишет «Парламентская газета».

Специалисты в своём обращении высказали недовольство из-за новых федеральных стандартов бухучёта «Учёт основных средств», «Капитальные вложения» и «Бухгалтерский учёт аренды». С 1 января 2022 года им должны следовать все российские предприятия. Депутату сообщили, что переход на новые правила требует дополнительного времени и сил сотрудников. Специалисты также добавили, что это создаёт дополнительную налогооблагаемую базу по налогу на имущество.

Особенно остро данная проблема стоит перед производственными предприятиями, у которых доля таких основных средств, являющихся объектами недвижимости и подлежащих обложению налогом на имущество, довольно велика, — говорится в сообщении.

Ранее кабмин одобрил поправки Минфина в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность для отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вносить единый налоговый платёж. В платёж войдут налоги, торговые сборы и страховые взносы. Согласно замыслу инициаторов поправок, такая мера должна значительно упростить ведение бухучёта, сократить бумажную волокиту и повысить оперативность уплаты средств в бюджет.