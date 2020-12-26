Депутат призвал назвать одну из улиц Москвы в честь разведчика Блейка

https://static.news.ru/photo/321cf508-4833-11eb-acd1-fa163e074e61_660.jpg Джордж Блейк Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Одну из улиц на территории Москвы стоит переименовать и назвать в честь великого советского разведчика Джорджа Блейка, который скончался на 99-м году жизни. С таким предложением выступил лидер партии «Коммунисты России» и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин.

О смерти Блейка стало известно 26 декабря. Как позднее сообщил глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов, бывший офицер разведки Великобритании MI6 умер от естественных причин.

Сурайкин назвал Блейка интернационалистом и великим разведчиком, который навсегда остался предан идеалам социализма. По его словам, вклад офицера в сохранение России и мира во всём мире тяжело переоценить.

Предлагаем назвать именем Джорджа Блейка улицу в Москве и разместить на доме, где он жил в последние десятилетия, мемориальную доску, — цитирует коммуниста РИА Новости.

Данное предложение уже передано на рассмотрение в столичную мэрию. Как добавил Сурайкин, переименование улицы в честь разведчика станет стимулом для воспитания у молодых россиян исторической памяти.

На момент кончины Блейку было 98 лет. Его фамилия при рождении — Бехар. Родился разведчик в Роттердаме. Активно участвовал в нидерландском Сопротивлении, затем работал в Управлении специальных операций (УСО) — британская разведывательная служба времён Второй мировой войны. После окончания войны поступил на службу в MI6, где занимался вербовкой агентов в Восточной Европе, затем его направили в Корею, где он работал в британском посольстве в Сеуле. Когда Корея была разделена, Блейк оказался в плену в Северной Корее. Он изменил свои убеждения и стал коммунистом. После освобождения его направили на работу в Берлин. Блейк передавал огромное количество информации о разведчиках MI6, завербованных в Европе, в СССР.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский лидер России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким легендарного советского разведчика.