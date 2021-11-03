Депутат предложил запретить указывать национальность преступников в СМИ

Глава проекта «Трезвая Россия» и по совместительству депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев сообщил о том, что намерен добиваться принятия законопроекта, согласно которому СМИ будет запрещено указывать национальность правонарушителей. Такое заявление народный избранник сделал в Instagram, поводом послужил резонансный инцидент в Новой Москве с нападением четырёх приезжих с Кавказа на отца с четырёхлетним ребенком.

Буду добиваться принятия закона о запрете указывания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осуждённых. Считаю недопустимым, когда отдельные блогеры, журналисты публикуют в СМИ разного рода непроверенные комментарии ещё раньше официальной версии следствия, выделяя и ставя ярлыки на национальностях. Это унижает человеческие достоинства третьих лиц, не участвующих в такого рода конфликтах. Выступал и выступаю против любой формы фашизма как с одной, так и с другой стороны, — сообщил он.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, где в кадр попало нападение четырёх человек на мужчину с маленьким ребёнком. Как выяснил Следственный комитет, все четверо являются выходцами из Азербайджана. Этот случай стал самым резонансным из череды подобных инцидентов, когда приезжие из бывших республик СССР нападали на граждан России.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян также отреагировала на ситуацию, назвав действия кавказцев в Москве «позорищем».