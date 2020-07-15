Депутат предложил включить устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам

Депутат от КПРФ Олег Смолин выступил с инициативой ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным наукам. Однако комитет Госдумы по образованию и науке не поддержал предложение дополнить законопроект о воспитательной составляющей в образовании таким пунктом.
По словам Смолина, ЕГЭ в его нынешнем виде «не очень совместим с воспитательной работой», но устная часть позволила бы ученикам «учиться говорить, а не только писать», а также формировать свою точку зрения и отстаивать её.
Наличие обязательной устной части при сдаче единого государственного экзамена по учебным предметам литература, история, обществознание, как вы предлагаете в поправках, неизбежно приведёт к субъективным оценкам и утрате объективности и надёжности результатов ЕГЭ как универсального механизма итоговой аттестации, — заявил статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Алексей Корнеев, комментируя предложение депутата.
В свою очередь глава комитета Вячеслав Никонов напомнил, что вузы при желании могут устраивать свои испытания в дополнение к ЕГЭ, подчеркнув, что введение устной части по гуманитарным предметам никак не касается законопроекта о воспитании,
Президент РФ Владимир Путин 21 мая внёс в Госдуму законопроект об укреплении «воспитательной составляющей системы образования». Он предложил дополнить закон об образовании.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать проект закона об усилении воспитательной составляющей образования. Он добавил, что Путин часто обращал внимание на прививание патриотизма детям в школе и других учебных заведениях.
Комитет Госдумы по образованию и науке 16 июня призвал нижнюю палату принять в первом чтении президентский законопроект, призванный укрепить воспитательную составляющую системы образования РФ. Инициатива также подразумевает внедрение механизма организации воспитательной работы, которую включат в образовательную программу.
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