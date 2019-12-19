Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.
Согласно документу, действие Единой государственной автоматической системы учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива необходимо распространить на розничные продажи и общепит, что обеспечит более упрощённый контроль за рынком. В настоящее время система контролирует пенный напиток только для точек продажи.
Также депутат считает целесообразным обязать при выпуске от 100 тысяч дал пенного напитка в год установить счётчики размеров производства.
По мнению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», новое оборудование будут вынуждены поставить 60 небольшим производителям, что создаст для них очередные барьеры.
В качестве ещё одной регуляторной меры предлагается сформировать реестр пивоваров.
Представитель Минфина сообщил, что ведомство поддерживает поправки, но с условием доработки ряда положений,
Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Государственная дума приняла документ во втором чтении.
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