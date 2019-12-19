https://static.news.ru/photo/839ecaa0-22eb-11ea-9197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.

Согласно документу, действие Единой государственной автоматической системы учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива необходимо распространить на розничные продажи и общепит, что обеспечит более упрощённый контроль за рынком. В настоящее время система контролирует пенный напиток только для точек продажи.

Также депутат считает целесообразным обязать при выпуске от 100 тысяч дал пенного напитка в год установить счётчики размеров производства.

По мнению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», новое оборудование будут вынуждены поставить 60 небольшим производителям, что создаст для них очередные барьеры.

В качестве ещё одной регуляторной меры предлагается сформировать реестр пивоваров.

Представитель Минфина сообщил, что ведомство поддерживает поправки, но с условием доработки ряда положений, передают «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Государственная дума приняла документ во втором чтении.