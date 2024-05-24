Депутат предложил пинком решать вопрос с нарушением закона мигрантами Депутат ГД Матвеев предложил «дать пинка» мигрантам, нарушающим законы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что наглые и преступные действия мигрантов в отношении жителей России могут привести к серьезным последствиям и принятию более жестких мер в отношении их. В своем Telegram-канале он поинтересовался, не пора ли дать пинка нарушителям закона со стороны мигрантов.

Заявление парламентария прозвучало на фоне истории депутата Артема Прокофьева, рассказавшего о конфликте из-за замечания о парковке авто поперек перекрестка. После этого трое мужчин напали на него, но после первого задержания их просто отпустили. Депутату пришлось добиваться наказания для участников потасовки: в итоге одного из них депортировали, остальные двое получили административный арест.

Однако это депутат Госдумы, и то ему пришлось добиваться того, чтобы первоначально отпущенные полицией хулиганы были наказаны. А что делать обычному человеку? — написал Матвеев.

Рассуждая о ситуации, депутат поинтересовался, откуда у представителей других стран и регионов берется такая наглость. Он также спросил, в какой еще стране происходит такая ситуация, где приезжие так ведут себя по отношению к жителям государства, куда они приехали.

Ранее в Москве задержали мигранта, который напал на женщину у метро «Ховрино» с целью изнасилования. Пострадавшая смогла отбиться от мужчины, распылив перцовый баллончик.