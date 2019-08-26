https://static.news.ru/photo/1c63f736-c803-11e9-a3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов предлагает штрафовать глав муниципалитетов за отсутствие площадок для выгула собак.

По его словам, наказывать владельцев за выгул животных без намордников и нападения питомцев на людей можно только в том случае, если созданы условия для выгула.

Сейчас фактически нарушителями являются мэры городов, потому что в соответствие с законом «О местном самоуправлении» они с прошлого года должны эти площадки создавать, а создаются они в единицах муниципалитетов, — сказа депутат РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что с идеей уголовного наказания владельцев опасных собак выступил глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он предложил штрафовать хозяина на 200-400 тысяч рублей, если животное, гуляя без намордника, напало на человека и причинило легкий или средний вред здоровью. За тяжкий вред или смерть, по мнению Аманлиева, владельца собаки следует лишать свободы на срок от трёх до пяти лет.