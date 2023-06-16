Депутат предложил кормить школьников бесплатно Депутат ГД Нилов предложил обеспечить бесплатное питание всем школьникам

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил обеспечить всех школьников бесплатным питанием. Письмо с инициативой он направил в Минпросвещения, копия опубликована в Telegram-канале депутата. По слова депутата, поднять данный вопрос его заставили обращения родителей школьников.

Обратился в Минпросвещения с предложением бесплатно кормить не только младшеклассников, [но] и всех остальных учеников. Ждем позицию ведомства, готовим соответствующий законопроект, — написал Нилов.

Он пояснил, что чем старше ученик, тем больше у него уроков и тем дольше он находится в школе. В связи с этим, по мнению депутата, «горячие обеды старшеклассникам нужны не меньше, чем малышам».

Ранее зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила о необходимости проверить, как бесплатное школьное питание повлияло на здоровье учащихся младших классов. По ее словам, необходимо оценить изменения в данных детской заболеваемости после введения бесплатного питания.

В свою очередь вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что в России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников. Он заявил, что подобная практика является общемировой и разгрузка детей и преподавателей только пойдет всем на пользу.