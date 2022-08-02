Депутат поздравил калининградцев с Днем ВМФ фотографией нацистского линкора Депутат Мишин поздравил калининградцев с Днем ВМФ баннером с нацистским линкором

Фото: Mary Evans Picture Library

Линкор «Бисмарк»

Депутат законодательного собрания от ЛДПР Евгений Мишин поздравил калининградцев с Днем ВМФ фотографией нацистского корабля. Скандал произошел в городе Балтийске во время губернаторской предвыборной кампании. Кандидат в главы региона разместил в городе баннеры с изображением себя на фоне нацистского линкора «Бисмарк», сообщили в EADaily.

Промах депутата обнаружили пользователи интернета после того, как Мишин разместил поздравительную фотографию на своей странице в соцсети. На иллюстрации был изображен «Бисмарк», спущенный на воду в феврале 1939 года в присутствии нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

После того как ситуации придали общественную огласку, член ЛДПР удалил публикацию в соцсети и демонтировал баннеры, однако жители Калининградской области остались недовольны. Они требуют от Мишина снять свою кандидатуру с гонки за губернаторский пост.

Еще одного политика ранее заподозрили в пропаганде нацистской символики. Муниципальный депутат Академического района Москвы Нодари Хананашвили на странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) написал, что поводом для составления на него протокола стала публикация фотографии пасхального яйца в мае 2021 года. Он убежден, что таким образом его пытаются снять с грядущих муниципальных выборов.