Главу муниципального образования Петербурга призвали «следить за базаром»

В Петергофе произошёл конфликт между депутатом Михаилом Тихоновым и главой муниципального образования Александром Шифманом. Об этом сообщил «Подъём».

Тихонов задавал рабочие вопросы коллеге Светлане Фаискановой, и она попросила его «не приставать». Шифман в шутку потребовал депутата действительно не приставать к женщине и напомнил ему про семью

Ты чё, больной совсем, что ли? Последите за базаром своим, ладно? — среагировал Тихонов.

Журналистам он объяснил, что ответил на вмешательство в чужую беседу, ещё и касающееся достоинства его семьи. Инцидент произошёл до начала заседания, а слова Шифмана обязательно нужно было пресечь и ответ получился «достаточно мягким», считает депутат.

Ранее стало известно, что на заседании Саратовской областной думы подрались депутаты из-за вопроса о нарушении этики. Потасовка началась во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от КПРФ Николай Бондаренко начал снимать речь на телефон. Однако коллегам это не понравилось, и конфликт перерос в обливание водой и потасовку.