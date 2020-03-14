https://static.news.ru/photo/a557a8f2-66ce-11ea-b2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabrina Vani/moodboard/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала о плюсах режима самоизоляции из-за коронавируса. По её словам, это отличная возможность повысить рождаемость.

У людей не всегда хватает времени на общение с семьёй и близкими. Во время карантина им уделяется больше внимания, передаёт «Подъём».

Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений, — подчеркнула она.

Ранее сексолог Александр Полеев рассказал, что жители больших городов часто не имеют времени и сил на секс. По его словам, карантин из-за коронавируса может решить эту проблему. Интимная близость не защищает от заражения, но улучшает эмоциональное состояние, уверен он.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.

В этот же день, 15 марта, о закрытии авиа- и автодорожного сообщения с другими странами заявило руководство Узбекистана.