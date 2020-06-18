Депутат пообещал молодой лес после санитарной вырубки в Зеленограде

https://static.news.ru/photo/275fc690-b170-11ea-ac20-fa163e074e61_660.jpg Андрей Титов Фото: titovzelenograd/vk.com

После санитарной вырубки лесов под Зеленоградом будет посажен новый, сообщил лен комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов.

По его словам, такие работы проводятся вокруг города уже около пяти лет. При этом он отметил, что данная тема волнует всех местных жителей, и поэтому появляются активисты и создаются группы в соцсетях.

Парламентарий рассказал, что начал работать над вопросом вырубки лесов два месяца назад. Чтобы разъяснить ситуацию он направил письмо губернатору Подмосковья. Ответ пришёл от главного лесничего из областного министерства природопользования. В нём говорилась, что плановые работы ведутся с последующей посадкой новых деревьев. Они необходимы из-за того, что большая часть насаждений съедена короедом, передаёт НСН.

Контроль за вырубкой и дальнейшей посадкой леса ведёт специальная рабочая группа, созданная по инициативе жителей Зеленограда две недели назад.

Ранее NEWS.ru писал, что памятные ели, которые высадили ветераны ВОВ из Омска к 30-летию Победы, вырубили в рамках благоустройства мемориального комплекса Победы «Вечный огонь» в поселке Саргатское в Омской области. По словам первого заместителя главы района Сергея Трояна вырубке подлежат только больные деревья, однако самом деле вырубают не только повреждённые ели. Отмечается, что ветераны якобы дали согласие на вырубку.