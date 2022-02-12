Депутат пообещал извиниться перед чеченкой после разговора с Делимхановым

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин пообещал депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимхаову извиниться перед уроженкой республики Салимой Юсупхаджиевой, сообщает «ЧГТРК Грозный». Отмечается, что депутат в рамках борьбы с уличной торговлей напал на 68-летнюю женщину, которая продавала колбасу возле мечети. Он якобы пинал её ящик, грозил депортацией и распылил ей в лицо перцовый баллончик.

Адам Делимханов подверг жёсткой критике действия Закускина, отметив, что какой бы национальности и вероисповедания ни была эта женщина, никто не имеет права так с ней обращаться, тем более член партии «Единая Россия», — говорится в материале на сайте телеканала.

Отмечается, что извинениями дело не закончится. В отношении правонарушителя по запросу уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике будет проведена прокурорская проверка.

Кроме того, сообщается, что правозащитники региона будут добиваться лишения Закускина статуса депутата.

Ранее историю об этом разместил у себя в Telegram-канале депутат Госдумы РФ Пётр Толстой. Он сообщил, что если информация подтвердится, то Закускин будет исключён из партии, чтобы «не позорил коллег».

Ранее правозащитники обратились к главе комитета по этике Госдумы РФ Валентине Терешковой с просьбой обратить внимание на заявление самого Делимханова, который до этого пообещал отрезать головы критикам главы Чечни Рамзана Кадырова. По их мнению, Терешковой необходимо обсудить с Делимхановым «допустимые способы наказания» вместо названных.