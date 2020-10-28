Депутат Поклонская сообщила, как будет отмечать Хеллоуин

https://static.news.ru/photo/c68b041e-192b-11eb-8cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в разговоре с журналистами рассказала, что будет отмечать Хеллоуин. По словам парламентария, она займётся этим, если будет соответствующее настроение.

Это личные, семейные дела, если будет настроение, будем смотреть фильмы. Как и любой другой день, он ничем не отличается от других дней. Тыкву просто готовим, а по поводу рисования и всего остального творчества — это как настроение будет, — цитирует депутата радиостанция «Говорит Москва».

Ранее против языческого торжества высказывался парламентарий Виталий Милонов. Он даже обращался к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой запретить проведение в школах мероприятий, приуроченных к Хеллоуину. Наталья Поклонская на своей странице в Facebook вступилась за торжество. Она сказала, что не видит в этом «христианском празднике» ничего плохого.

Как ранее передавал NEWS.ru, культовый американский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино рассказал, какой фильм он хотел бы порекомендовать всем для просмотра на Хеллоуин. Идеальной картиной для этого мистического и жутковатого праздника автор «Криминального чтива» считает хоррор 1974 года «Дьявол отсчитал пять».