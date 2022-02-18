Депутат от КПРФ Ющенко: Зюганов выздоровел

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью выздоровел и уже провёл рабочее совещание. Об этом журналистам РИА Новости рассказал депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. Депутат ранее сообщал, Зюганов может вернуться в Государственную думу после госпитализации уже на следующей неделе.

Зюганов полностью здоров, находится дома, провёл оперативное совещание, — сказал Ющенко.

16 февраля Зюганов заявил, что его выписали из Центральной клинической больницы. Политик чувствует себя нормально и уже приступил к работе. О госпитализации депутата в ЦКБ стало известно 11 февраля. Его пресс-секретарь Александр Ющенко ранее рассказал, что парламентарий проходил плановое лечение, потому что такие рекомендации дали медики.

Позже Зюганов признался, что он заболел коронавирусом. Он добавил, что смог в короткие сроки вылечиться и «сейчас всё уже в порядке». Высокая температура у политика держалась всего один день.