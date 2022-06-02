Депутат одёрнул Лозу за попытку переписать слова гимна России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Депутат Госдумы Александр Шолохов

Депутат Госдумы Александр Шолохов прокомментировал NEWS.ru предложение певца Юрия Лозы изменить слова гимна России. По словам парламентария, музыкант пишет неплохие песни, «вот пусть этим и занимается».

Я думаю, он с тем же успехом может поменять и гимн Великобритании, которому уже четвёртое столетие… Надо понимать, что Лоза пишет достаточно неплохие песни, вот пусть этим и занимается, — заявил депутат.

Он добавил, что не думает, что эта его инициатива найдет хоть какой-то отклик у народа России.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев также прокомментировал NEWS.ru инициативу композитора и автора песен Юрия Лозы переписать слова гимна России. Парламентарий не поддержал музыканта, отметив, что тот, возможно, просто «хочет напомнить о себе», так как «в последние десятилетия музыкальных шедевров с его стороны не было».