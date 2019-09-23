https://static.news.ru/photo/294fd9e2-de0b-11e9-a6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский одобрил решение мэрии Москвы обязать агрегаторы такси передавать городской информационной системе данные о полисах ОСАГО и личную информацию каждого зарегистрированного водителя.

Крупные агрегаторы самостоятельно ведут большую работу, мы встречались с представителями «Яндекса», и они заинтересованы в том, чтобы сервис развивался в правильном и качественном русле. Но учитывая то, что Москва у нас, пожалуй, столица такси и каршеринга, то я понимаю и разделяю озабоченность городских властей дополнительными мерами, которые помогут контролировать весь этот процесс, — объяснил народный избранник в беседе с « ПолитЭкспертом ».

Он добавил, что любые попытки сделать общественный транспорт безопаснее можно только одобрять. В настоящий момент сервисы такси не могут гарантировать пассажиру защищённость. Кроме того, далеко не во всех случаях агрегаторы способны проверить профессиональные навыки водителей и техническую исправность самих машин.

С января 2017 года мэрия уже получает информацию о местоположении такси и номере разрешения на перевозки. Но 10 сентября мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, которое обязывает службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторы, предоставлять данные о номерах полисов ОСАГО автомобилей, а также сообщать фамилию, имя и отчество водителя, номер его водительского удостоверения.

Как ранее писал News.ru, российские таксисты обратились в Госдуму с просьбой обязать агрегаторы признать их своими сотрудниками и заключить с водителями трудовой договор. Инициатива призвана сократить число иностранцев за рулём и облегчить условия труда водителей. При этом реализация инициативы может привести к росту стоимости услуг такси, так как агрегаторам придётся отчислять в социальные фонды 30% от оплаты труда.