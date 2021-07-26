Депутат объяснил своё предложение вернуть графу «национальность» в паспорт

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил NEWS.ru, что ряд СМИ некорректно передали его слова о возвращении графы «национальность» в паспорт. По словам политика, он заявил, что это будет уместно только в том случае, если речь идёт о малых коренных народах.

Пишут, что эту инициативу якобы обсуждает Госдума, но как она может обсуждать, когда все депутаты на каникулах? Нет, это просто размышления депутата, — сказал Гильмутдинов.

Депутат объяснил, что у малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока постоянно возникает потребность доказывать свою национальность, так как законом им предусмотрены различные льготы. Представители этих народов, их общественные организации неоднократно поднимали вопрос о возвращении им графы, чтобы они могли легко предъявлять документ различным надзорным органам.

При этом зампредседателя комитета Госдумы считает, что вернуть в паспорт графу о национальности всем остальным также можно, но только после долгого всестороннего обсуждения.

В любом случае, если возвращать, то только в добровольном формате. Ни в каком другом этого делать нельзя, — уверен Гильмутдинов.

Ранее эксперты раскритиковали идею вернуть в паспорт графу «национальность», которая присутствовала там во времена СССР. По мнению специалистов, это может спровоцировать конфликты между гражданами разной этнической принадлежности.