Депутат объяснил причины разработки закона о контроле над мобилизуемыми

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Законопроекты о воинском учете, внесенные в Госдуму законодательным собранием Калужской области, должны решить проблему с актуальностью данных, которую выявили в ходе мобилизации, рассказал NEWS.ru председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев. Инициативы калужских депутатов предполагают, что граждане будут предоставлять военные билеты или приписные свидетельства при регистрации по месту жительства или получении прав, а также ужесточают ответственность работодателей при заключении трудового договора без предоставления документов воинского учета.

Ответственность за проведение мобилизации была возложена на субъекты Российской Федерации. В процессе мобилизационных мероприятий было выявлено, что данные воинского учета недостаточно актуальны. В связи с этим региональным законодательным собранием был разработан законопроект, призванный усовершенствовать законодательство в области воинской обязанности и военной службы, — рассказал глава калужского парламента.

По его словам, инициативу единогласно поддержали депутаты областного заксобрания.

Новосельцев добавил, что подобная система работала в стране раньше и «показывала свою высокую результативность». Он уверен, что она будет эффективной и сейчас.

Парламент Калужской области внес в Государственную думу два законопроекта. Один из них предполагает, что граждане должны будут предъявлять военный билет или приписное свидетельство при регистрации по месту жительства, сдаче экзаменов на получение водительских прав, а также при получении лицензии на оружие. Второй предусматривает ужесточение ответственности работодателей за прием на работу человека, который не предоставил военный билет или приписное свидетельство. В пояснительной записке к первому говорится, что он поспособствует «решению задач по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства о мобилизации продолжает действовать. По его словам, призыв в рамках мобилизации остановлен, однако документ «включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами».