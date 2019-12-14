https://static.news.ru/photo/08bb339e-1f55-11ea-9516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diez, O./Arco Images GmbH/Global Look Press

Подаренный главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу вазелин был «мягким ходом» и одновременно «злой шуткой». Так собственный презент чиновнику объяснил преподнёсший мазь депутат Вадим Булавинов. Он сам прокомментировал случившееся в разговоре с журналистами.

По словам Булавинова, своих подчинённых он за такую шутку уволил бы. Но здесь, говорит депутат, другая ситуация. Он вручил главе района вазелин во время церемонии открытия школы. «Это не последний объект, и хотелось бы, чтобы остальные открывались без мучений», — подчёркивает народный избранник.

После вручения вазелина Булавинов сказал Левковичу, что скоро к ним с проверкой приедет губернатор региона, намекая на то, что мазь «может пригодиться».

Это же шутка такая, злая, правда, но все равно. Когда я работал мэром восемь лет — я с подрядчиками работал совсем другим образом. И пинком, и пряником. Но без пинка у нас, к сожалению, ничего не делается, — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Булавинов на церемонии открытия школы № 10 в посёлке Гидроторф вручил главе администрации Балахнинского района Алексею Левковичу банку вазелина.

Причиной необычного подарка стало задержание сроков сдачи объекта. Их сорвали на один год и два месяца, а перерасход бюджета составил 80 миллионов рублей.