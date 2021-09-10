Депутат Госдумы объяснил, почему живёт в России и не уезжает

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин в беседе с NEWS.ru объяснил, почему живёт в России и не собирается никуда уезжать. Во-первых, отметил парламентарий, «это — Родина», где родился он и все его близкие. Во-вторых, даже не учитывая предыдущий фактор, «люди видят, жизнь в РФ меняется в лучшую сторону», несмотря на критику в адрес руководства государства, подчеркнул политик. Таким образом он отреагировал на результаты опроса портала SuperJob, согласно которому 41% респондентов хотят остаться жить в РФ.

Люди видят, что жизнь в РФ меняется к лучшему. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. С другой стороны, люди видят, как жизнь меняется за границей, в тех же США, что происходит в Европе. Нашим соотечественникам это, мягко говоря, не нравится. Где родился, там и пригодился. Мы понимаем, что миграция в США, Израиль была достаточно серьёзной в лихие 90-е, когда Россия переживала смутные времена. Конечно, люди старались уехать, найти более спокойное пристанище. Сейчас все видят, что эти времена позади, и нас ждёт только светлое будущее, — резюмировал Балыбердин.

По данным опроса, 41% россиян заявили, что хотели бы остаться в РФ, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира. При этом среди патриотов оказалось больше женщин, нежели мужчин — 45% против 39%. Второе место рейтинга стран, лучших для жизни, заняли США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятёрку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария (по 4% респондентов).

Россию в качестве страны проживания также выбрали большинство представителей популярных профессий, в том числе врачи, учителя и менеджеры по продажам и работе с клиентами. Среди тех, кто хотел бы жить в США, довольно много врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Канаду готовы выбрать системные администраторы (19%), Германию — бухгалтеры (15%), Италию — секретари (17%).