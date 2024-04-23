Депутат объяснил, почему поддерживает студентов в скандале с Иваном Ильиным Депутат Даванков поддержал студентов в скандале с переименованием РГГУ

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы, депутат Владислав Даванков назвал абсолютно справедливым требование учесть мнение студентов при переименовании школы имени Ивана Ильина, о чем он написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что под петицией к настоящему моменту подписались 25 тысяч человек.

Абсолютно справедливое требование. Когда руководство вузов принимает такие решения без оглядки на учащихся, люди имеют право возмущаться. Тем более когда вместо диалога и уважения их называют «украинской агентурой», — отметил он.

По мнению Даванкова, возмущение учащихся понятно, поскольку личность философа является противоречивой, а конечно позиции по этому вопросу так и нет. Он также обратил внимание, что директором образовательного учреждения был назначен Александр Дугин, который, по его словам, призывает к репрессиям и цензуре. Подводя итог, депутат отметил, что случившееся наглядно показывает, как нелепо совмещать несовместимые вещи, и подчеркнул, что поддерживает студентов и всех тех учащихся, кто отстаивает взвешенный подход вузов к формированию образовательных программ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что дискуссии вокруг открытия при Российском государственном гуманитарном университете учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина вылились в жаркий спор. Он подчеркнул, что такие моменты нельзя превращать «в политические скандалы и дрязги»