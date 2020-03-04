https://static.news.ru/photo/6dac75b6-5e0b-11ea-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Stockton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил маркировать сухой лёд. Поводом к инициативе стала вечеринка с этим веществ в одной из бань Москвы, в результате которой погибли люди.

На упаковке с сухим льдом, считает парламентарий, 50% пространства должно быть отведено под предупреждающую информацию.

Люди должны быть предупреждены о том, что может за собой повлечь применение такого сухого льда. Его, как я понял, применяют даже аниматоры на детских праздниках. Недопустимо рисковать жизнью и здоровьем наших детей, — отметил Сухарев в комментарии каналу «360».

Свои предложения по новым правилам продажи сухого льда депутат уже направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

28 февраля блогерша Екатерина Диденко устроила банную вечеринку в честь своего 29-летия. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн несколько килограммов сухого льда, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду.

В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Екатерина Диденко объяснила, почему не будет хоронить мужа. Блогер сообщила, что её супруг хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли.