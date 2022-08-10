Депутат обратился в ФАС с просьбой проверить рост цен на товары для школы Депутат Шатунов обратился в ФАС с просьбой проверить рост цен на товары для школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2022 году россияне стали тратить на 20% больше на покупку товаров для школы, средний чек за необходимые ученикам предметы составляет 13 919 рублей, председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цен на продукцию. Он также призвал принять необходимые меры в случае немотивированного повышения стоимость на товары для школы, передает «Парламентская газета».

Во второй половине июля траты россиян на «школьный набор» выросли на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. В среднем на сборы ребенка в школу родителя тратят 13 919 рублей, — пожаловался Шатунов.

Глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала коллегу и отметила, что ФАС должна проверить обоснованность роста цен и выяснить, это явление носит частный характер или же речь идет о частных случаях. Она убеждена, что государство должно играть свою роль в регулировке стоимости на товары для школы. Сенатор уточнила: речь идет как о поддержке самих производителей при помощи льгот, так и о компенсации для потребителей в случае обоснованного подорожания.

За любым повышением цен, если оно обосновано, должна следовать господдержка — например, компенсация части стоимости таких товаров для семей, которые находятся в сложной финансовой ситуации, — резюмировала Гумерова.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала вновь выплатить родителям школьников по 10 тысяч рублей единоразово, чтобы подготовить детей к началу учебного года. Вместе с этим она предложила сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обратить внимание на значительный рост цен на товары для школы.