Депутат Нилов назвал утопией надежды на введение базового дохода в России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Глава думского комитета по труду, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru заявил о невозможности введения в России всеобщего безусловного дохода — регулярной денежной выплаты каждому без исключения россиянину. При этом он вспомнил опыт Швейцарии: там по итогам референдума о введении базового дохода большинство граждан выступили против.

Мне сложно представить, что сегодня в России введут базовый безусловный доход, по нескольким причинам. Во-первых, этого не выдержит бюджетная система. Во-вторых, у нас МРОТ сегодня — 16 тысяч. Если базовый доход окажется выше МРОТа, люди вообще не будут работать. Это негативно скажется на экономике: у нас оголятся отдельные сферы, в том числе сферы здравоохранения и образования, — предположил Нилов.

Депутат полагает, что россиянам «надо давать не рыбу, а удочку и учить рыбачить».

Тогда это будет позитивно влиять на экономические процессы, а не разгонять инфляцию, увеличивать уровень иждивенческих настроений, — подчеркнул Нилов.

Он констатировал, что сегодня введение безусловного базового дохода «точно является утопией». По его словам, необходимо повышать МРОТ, увеличивать прожиточный минимум, бороться с безработицей, а также открывать специальные счета для вновь родившихся граждан, куда бы регулярно перечислялась определенная сумма в зависимости от доходов бюджета от продажи углеводородов и других народных богатств.

Ранее законопроект, предусматривающий введение ежемесячной выплаты 10 тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до 18 лет, внесли в Госдуму РФ. Инициаторами проекта выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».