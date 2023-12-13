Депутат не исключил, что хозяйка спиленной ели получит компенсацию Терехов: хозяйка спиленной ели в Красноярском крае может получить компенсацию

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Спиливать ель, которая росла на частной территории было нельзя, заявившая права на это дерево может получить компенсацию за действия чиновников, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов. По его словам, действия властей в городе Шарыпове можно расценить как самоуправство, однако точную оценку должны дать органы правопорядка. Парламентарий выразил мнение, что эта история послужит примером для «неудачливых Дедов Морозов», которые должны более серьезно относиться к поставленным задачам.

И если эта елка находилась на частной земле, то, конечно, там ничего спиливать было нельзя. И поэтому, думаю, ситуацию можно решить миром, наверно, можно заплатить компенсацию даме, заявившей права на свою елку, — сказал он.

Ранее стало известно, что центр Шарыпова украсили елью, которая росла на участке одной из жительниц близлежащего поселка. Сообщалось, что по поручению администрации рабочие разобрали часть забора, спилили дерево и увезли его. Владелица участка заявила, что это была их фамильная ель, которую полвека назад посадила ее уже умершая бабушка. Пострадавшая обратилась за помощью к депутату краевого заксобрания Илье Зайцеву.

Власти Шарыпова сообщили, что не имели отношения к выбору елки для ледового городка. При этом администрация добавила, что украденное дерево было расположено в опасной близости от линии электропередачи.