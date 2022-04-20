Депутат назвала предположительный срок индексации пенсий

Социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников будут проиндексированы не позднее II квартала года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предположила, что соцвыплаты будут повышены на процент инфляции до конца июня, пишет Lenta.ru.

Я могу предположить, что в связи с поручением президента к 20 апреля правительство подготовит предложение по индексации социальных выплат, пенсий, индексации зарплаты для бюджетников. Думаю, что сама индексация произойдёт не позднее чем во II квартале и на процент реальной инфляции, — отметила Бессараб.

Она напомнила, что в 2021 году была произведена плановая индексация соцвыплат, тогда пенсию подняли на 8,6%, а военные пенсии увеличились на 12,6%. В связи с этим депутат предположила, что и в этом году индексацию произведут в соответствии с реальным процентом инфляции. Бессараб считает, что благодаря расширенным полномочиям правительства РФ решение об индексации может быть принято в максимально сжатые сроки в обход Госдумы.

Ранее власти России анонсировали внеплановую индексацию пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Он напомнил, что недавно Министерство финансов сообщило о профиците бюджета за первые три месяца.