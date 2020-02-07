https://static.news.ru/photo/d26d29c2-49e9-11ea-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Гордумы Дмитрий Епифанов обозвал жителей Яранска «терпилами» в социальной сети «ВКонтакте». Однако затем он извинился, а спустя некоторое время и вовсе покинул партию «Единая Россия».

Яранск – город терпил. Не обижайтесь, но, кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете, — написал он в группе «Подслушано Яранск».

Жители города отреагировали на это замечание и напомнили, что именно эти «терпилы» выбрали его.

Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я вас обидел, назвав терпилами. Извините, — опомнился депутат.

После этого инцидента он написал заявление о прекращении членства в «Единой России».

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны рабами и оккупантами.