Депутат назвал подростка «слизняком» за длинные волосы

Депутат городской думы Артёмовского Свердловской области Максим Демашин обозвал школьника «слизняком» за то, что мальчик носит длинную шевелюру, сообщает сообщество «Подслушано Артёмовский» во «ВКонтакте». Соответствующий комментарий народный избранник оставил под публикацией о том, что на горке, которую он построил, человек получил перелом.

Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура конченная, — написал парламентарий в адрес матери ребёнка с длинными волосами.

По существу вопроса Демашин ответил, что на горку действительно жаловались, но никто на ней ничего не ломал. По мнению депутата, его оклеветали «стукачи с замаранной попой».

Ранее стало известно, что учитель одной из школ Хабаровска с матом выгнал ученика из класса. Предположительно, причиной конфликта стало поведение школьника. Видео инцидента попало в Интернет, следователи начали проверку.