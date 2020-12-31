Депутат раскрыл денежные потери россиян из-за нового МРОТ

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Новый расчёт минимального размера оплаты труда (МРОТ) является для правительства удобным механизмом фальсификации статистики бедности в стране. Такое мнение выразил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Если по прежнему варианту гарантировалось, что прожиточный минимум и одновременно МРОТ вырастут на 10%, то после перехода к так называемому европейскому варианту получается рост прожиточного минимума на 3,7%, а МРОТа на 5,5%, то есть минимум в два раза ниже, чем предполагалось. И вместо 1100 рублей, как должны были добавиться в первом случае, мы получаем 200 рублей по прожиточному минимуму и 400 рублей по МРОТ, — приводит слова депутата Regnum.

По словам Куринного, благодаря отрыву прожиточного минимума от МРОТ правительство сможет фальсифицировать статистику бедности. Количество бедных, по официальным данным, будет снижаться, при этом зарплаты упадут. Депутат назвал ситуацию статистическим феноменом, к которому правительство подводит россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что новая методика расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума затронет практически всех граждан РФ.

По словам Турчака, главным преимуществом нового способа будет то, что «теперь ни при каких обстоятельствах МРОТ не будет снижаться при его ежегодном рассмотрении».

По новой системе расчёта МРОТ и прожиточный минимум будут устанавливаться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ со следующего года составит 42% от медианной зарплаты, прожиточного минимума в целом по России — 11 653 рубля.