Депутат МГД назвал «непонятной» идею Путина объявить 2023-й Годом педагога

Заслуженный учитель России и депутат Московской городской думы (МГД) Евгений Бунимович в разговоре с NEWS.ru назвал «непонятной» ситуацию с идеей президента РФ Владимира Путина объявить 2023-й Годом педагога в стране. Собеседник подчеркнул, что работа в данной области не должна ограничиваться 365 днями, её нужно вести постоянно.

Он отметил, что вкладываться необходимо прежде всего не в «железо» (материальная база, компьютеры, онлайн-порталы), а в самих преподавателей. Эксперт обратил внимание, что дело ещё и в «изменении психологии сознания, моральных и этических сдвигах», в повышении авторитета учительской профессии, однако «сегодня этого не видно».

И международные срезы показывают, что самыми выгодными вложениями, кроме материальной базы, компьютеров и электронной школы, являются инвестиции в учителя. И денежные, и моральные. Авторитет учителя в обществе и связанная с ним материальная сторона, уважение к нему, действительно даёт эффективный результат. И это важно для высокого уровня образования, а не просто благодушная идея, — заявил председатель комиссии МГД по образованию.

Спикер добавил, что почтение к педагогу формируется всем обществом, однако сейчас в РФ «другие приоритеты, уважаются другие специальности».

Вы можете посмотреть, куда идут наши выпускники. Сейчас они видят, что надёжнее всего они обеспечат себя в сфере силовых структур, в сфере обороны. На это выделяют деньги из бюджета, в чиновники идут. А педагоги и учителя — не самая престижная профессия в обществе. Но это вопрос поворота всей политики общества, а не только одного года, когда вызовем кого-то на сцену, подарим цветы и будем думать, что мы что-то сделали, — подчеркнул Бунимович.

25 августа Путин в режиме видеоконференции встретился с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями. Обсуждались вопросы развития общего образования. В ходе общения он предложил объявить 2023-й Годом педагога в РФ. Лидер назвал вопросы качества и доступности школьного образования важными для российского общества. Кроме того, президент заявил, что нужно совершенствовать оплату труда учителей, но при этом ориентироваться на возможности бюджета.

Ранее Путин поддержал идею поднимать российский флаг в школах ежедневно. Он заявил, что это могло бы стать «хорошей традицией», нужно только обеспечить «некоторые вещи формального характера».