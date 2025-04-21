Депутат назвал лучшие месяцы для разговора о зарплате Депутат Никитин назвал декабрь-январь лучшим временем для разговора о зарплате

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Россиянам лучше просить о повышении зарплаты в декабре-январе, когда работодатели формируют бюджет на год, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, также благоприятны март-апрель, июнь-июль и сентябрь-октябрь.

Большинство работодателей формируют бюджет на следующий год в октябре-декабре. Окончательное утверждение обычно происходит в январе-феврале. Этот процесс связан с бюджетным циклом, налоговым планированием и корпоративными традициями, — объяснил депутат.

Никитин отметил, что декабрь-январь — это время утверждения бюджета, март-апрель — после сдачи отчетности, июнь-июль — итоги полугодия, а сентябрь-октябрь — подготовка к новому циклу. При этом важно демонстрировать эффективность работы и выполнение показателей, подчеркнул экономист.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава Ростовской области психиатр Сергей Выгонский рассказал, что тенденция к частой смене работы связана с новыми ценностями. По его словам, средний срок работы на одном месте сократился до пяти лет.