https://static.news.ru/photo/284178c8-6775-11ea-9c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janiaczyk oil paintings gallery/facebook.coom

Художник-импрессионист из Франции Жан-Марк Жаньячик должен приехать в Санкт-Петербург и провести мастер-класс в одном из местных кафе. Против запланированного культурного мероприятия выступил депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Парламентарий позвонил в Роспотребнадзор. Он сказал, что проведение мастер-класса художника из страны, по территории которой довольно быстро распространяется коронавирусная инфекция, это демонстрация безответственного отношения Жаньячика к происходящему.

Я думаю, что совершенно неуместно проводить мастер-класс, который он собирался проводить. Я считаю, что нам давно пора закрыть границы и гораздо жёстче реагировать на нарушение карантина, — приводит слова Боярского «Невские новости».

В настоящее время информация от депутата уже дошла до правоохранительных органов. Окончательное решение примет администрация Санкт-Петербурга.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Как ранее писал NEWS.ru, канадский цирк Cirque du Soleil решил перенести российскую премьеру шоу Luzia с 19 марта на 23 апреля. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.